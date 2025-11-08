Harga KAI Hari Ini

Harga live KAI (KAI) hari ini adalah $ 0.00003644, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAI ke USD saat ini adalah $ 0.00003644 per KAI.

KAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,101.99, dengan suplai yang beredar 496.73M KAI. Selama 24 jam terakhir, KAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00105173, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000189.

Dalam kinerja jangka pendek, KAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KAI (KAI)

Kapitalisasi Pasar $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Suplai Peredaran 496.73M 496.73M 496.73M Total Suplai 496,734,337.0 496,734,337.0 496,734,337.0

