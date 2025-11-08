Harga KAPSEL Hari Ini

Harga live KAPSEL (KAPSEL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAPSEL ke USD saat ini adalah -- per KAPSEL.

KAPSEL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,457.74, dengan suplai yang beredar 965.51M KAPSEL. Selama 24 jam terakhir, KAPSEL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00569008, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KAPSEL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KAPSEL (KAPSEL)

Kapitalisasi Pasar $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Suplai Peredaran 965.51M 965.51M 965.51M Total Suplai 965,508,570.447434 965,508,570.447434 965,508,570.447434

Kapitalisasi Pasar KAPSEL saat ini adalah $ 5.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAPSEL adalah 965.51M, dan total suplainya sebesar 965508570.447434. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.46K.