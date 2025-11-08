Harga KHADIJA Hari Ini

Harga live KHADIJA (KHA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KHA ke USD saat ini adalah -- per KHA.

KHADIJA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,801, dengan suplai yang beredar 999.36M KHA. Selama 24 jam terakhir, KHA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KHA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KHADIJA (KHA)

Kapitalisasi Pasar $ 20.80K$ 20.80K $ 20.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.80K$ 20.80K $ 20.80K Suplai Peredaran 999.36M 999.36M 999.36M Total Suplai 999,362,331.211042 999,362,331.211042 999,362,331.211042

Kapitalisasi Pasar KHADIJA saat ini adalah $ 20.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KHA adalah 999.36M, dan total suplainya sebesar 999362331.211042. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.80K.