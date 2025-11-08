Harga KNOX Dollar Hari Ini

Harga live KNOX Dollar (KNOX) hari ini adalah $ 1.081, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KNOX ke USD saat ini adalah $ 1.081 per KNOX.

KNOX Dollar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,796, dengan suplai yang beredar 16.50K KNOX. Selama 24 jam terakhir, KNOX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.11, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.978369.

Dalam kinerja jangka pendek, KNOX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KNOX Dollar (KNOX)

Kapitalisasi Pasar $ 28.80K$ 28.80K $ 28.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.83K$ 17.83K $ 17.83K Suplai Peredaran 16.50K 16.50K 16.50K Total Suplai 16,497.79905715428 16,497.79905715428 16,497.79905715428

Kapitalisasi Pasar KNOX Dollar saat ini adalah $ 28.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KNOX adalah 16.50K, dan total suplainya sebesar 16497.79905715428. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.83K.