Harga KOBA Hari Ini

Harga live KOBA (KOBA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOBA ke USD saat ini adalah -- per KOBA.

KOBA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,176.8, dengan suplai yang beredar 28.70B KOBA. Selama 24 jam terakhir, KOBA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00004923, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KOBA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KOBA (KOBA)

Kapitalisasi Pasar $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K Suplai Peredaran 28.70B 28.70B 28.70B Total Suplai 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Kapitalisasi Pasar KOBA saat ini adalah $ 13.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOBA adalah 28.70B, dan total suplainya sebesar 28700000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.18K.