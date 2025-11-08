Harga Kovu Hari Ini

Harga live Kovu ($KOVU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $KOVU ke USD saat ini adalah -- per $KOVU.

Kovu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,612.07, dengan suplai yang beredar 999.92M $KOVU. Selama 24 jam terakhir, $KOVU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $KOVU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kovu ($KOVU)

Kapitalisasi Pasar $ 5.61K$ 5.61K $ 5.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.61K$ 5.61K $ 5.61K Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Total Suplai 999,919,234.792009 999,919,234.792009 999,919,234.792009

Kapitalisasi Pasar Kovu saat ini adalah $ 5.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $KOVU adalah 999.92M, dan total suplainya sebesar 999919234.792009. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.61K.