Harga Lara Hari Ini

Harga live Lara (LARA) hari ini adalah $ 0.00009983, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LARA ke USD saat ini adalah $ 0.00009983 per LARA.

Lara saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,219, dengan suplai yang beredar 212.55M LARA. Selama 24 jam terakhir, LARA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00422676, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009468.

Dalam kinerja jangka pendek, LARA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lara (LARA)

Kapitalisasi Pasar $ 21.22K$ 21.22K $ 21.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 99.83K$ 99.83K $ 99.83K Suplai Peredaran 212.55M 212.55M 212.55M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lara saat ini adalah $ 21.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LARA adalah 212.55M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 99.83K.