Harga Legacy Community Token Hari Ini

Harga live Legacy Community Token (ALL-OLD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALL-OLD ke USD saat ini adalah -- per ALL-OLD.

Legacy Community Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,234, dengan suplai yang beredar 192.06M ALL-OLD. Selama 24 jam terakhir, ALL-OLD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01849813, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ALL-OLD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +18.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Legacy Community Token (ALL-OLD)

Kapitalisasi Pasar $ 35.23K$ 35.23K $ 35.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 183.45K$ 183.45K $ 183.45K Suplai Peredaran 192.06M 192.06M 192.06M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Legacy Community Token saat ini adalah $ 35.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ALL-OLD adalah 192.06M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 183.45K.