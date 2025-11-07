Harga LiquidDriver Hari Ini

Harga live LiquidDriver (LQDR) hari ini adalah $ 0.00935876, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LQDR ke USD saat ini adalah $ 0.00935876 per LQDR.

LiquidDriver saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 95,245, dengan suplai yang beredar 10.18M LQDR. Selama 24 jam terakhir, LQDR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 56.5, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00921031.

Dalam kinerja jangka pendek, LQDR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LiquidDriver (LQDR)

Kapitalisasi Pasar $ 95.25K$ 95.25K $ 95.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 95.25K$ 95.25K $ 95.25K Suplai Peredaran 10.18M 10.18M 10.18M Total Suplai 10,177,134.544687469 10,177,134.544687469 10,177,134.544687469

Kapitalisasi Pasar LiquidDriver saat ini adalah $ 95.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LQDR adalah 10.18M, dan total suplainya sebesar 10177134.544687469. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 95.25K.