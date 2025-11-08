Harga Lotion AI (LOTION)
Harga live Lotion AI (LOTION) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LOTION ke USD saat ini adalah -- per LOTION.
Lotion AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,525.22, dengan suplai yang beredar 963.07M LOTION. Selama 24 jam terakhir, LOTION diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, LOTION bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Lotion AI saat ini adalah $ 5.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LOTION adalah 963.07M, dan total suplainya sebesar 998900521.500594. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.73K.
--
--
-1.05%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Lotion AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Lotion AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Lotion AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Lotion AI ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-35.08%
|60 Hari
|$ 0
|-26.42%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Lotion AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
LotionAI is an innovative platform that combines artificial intelligence (AI) and blockchain technology, enabling users to create custom AI chat agents integrated into social channels or websites. Powered by the native $LOTION token, the platform unlocks premium features and provides a token-driven economy where participants directly benefit from the platform's growth and improvements.
The core vision of LotionAI is to empower users to launch and customize AI agents while leveraging the transparency and decentralization of blockchain technology. The platform addresses a growing demand for AI-driven solutions by making these tools more accessible and integrating them with the financial and governance opportunities enabled by Web3.
The team behind LotionAI has deep roots in the AI and Web3 ecosystem, with origins dating back to work at Google Brain and experience across Series A–B startups in the deep learning sector. After successfully launching an AI agent project for small businesses in the Web2 space, the team recognized the transformative potential of combining AI with crypto. This realization inspired the creation of LotionAI—a platform designed to push the boundaries of decentralized AI innovation.
Key features of LotionAI include:
The team’s roadmap focuses on expanding the functionality of AI agents to handle advanced tasks, such as scheduling, e-commerce integration, and multi-step workflows. Future goals include enabling community governance, where token holders influence feature rollouts and partnerships, as well as deepening integration with businesses and social platforms.
LotionAI represents a forward-thinking approach to combining approachable AI tools with the economic opportunities of blockchain. By providing transparency in agent creation and fostering a decentralized ecosystem, LotionAI aims to redefine how AI is used in business and social contexts, creating value for both users and token holders.
