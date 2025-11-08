Harga Made In USA Hari Ini

Harga live Made In USA (MADE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MADE ke USD saat ini adalah -- per MADE.

Made In USA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,797.05, dengan suplai yang beredar 349.99M MADE. Selama 24 jam terakhir, MADE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00130409, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MADE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Made In USA (MADE)

Kapitalisasi Pasar $ 14.80K$ 14.80K $ 14.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.80K$ 14.80K $ 14.80K Suplai Peredaran 349.99M 349.99M 349.99M Total Suplai 349,992,915.56 349,992,915.56 349,992,915.56

Kapitalisasi Pasar Made In USA saat ini adalah $ 14.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MADE adalah 349.99M, dan total suplainya sebesar 349992915.56. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.80K.