Harga Magic USDC Generator (MUG)
Harga live Magic USDC Generator (MUG) hari ini adalah $ 0.00000654, dengan perubahan 37.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MUG ke USD saat ini adalah $ 0.00000654 per MUG.
Magic USDC Generator saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,159.33, dengan suplai yang beredar 942.29M MUG. Selama 24 jam terakhir, MUG diperdagangkan antara $ 0.00000702 (low) dan $ 0.00001044 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0002232, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000221.
Dalam kinerja jangka pendek, MUG bergerak -12.49% dalam satu jam terakhir dan +147.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Magic USDC Generator saat ini adalah $ 6.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MUG adalah 942.29M, dan total suplainya sebesar 954344353.3020756. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.24K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Magic USDC Generator ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Magic USDC Generator ke USD adalah $ +0.0000121071.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Magic USDC Generator ke USD adalah $ +0.0000100586.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Magic USDC Generator ke USD adalah $ +0.0000031221485990325484.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-37.41%
|30 Days
|$ +0.0000121071
|+185.13%
|60 Hari
|$ +0.0000100586
|+153.80%
|90 Hari
|$ +0.0000031221485990325484
|+91.35%
Pada tahun 2040, harga Magic USDC Generator berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga Magic USDC Generator saat ini?
Magic USDC Generator diperdagangkan pada Rp0.11083012098066000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -37.41% selama 24 jam terakhir.
Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat MUG?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp104379096.18651507000, MUG berada di peringkat #12100 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.
Berapa volume perdagangan harian Magic USDC Generator?
Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.
Berapa jumlah suplai beredar MUG?
Terdapat 942287450.1919326 token yang beredar di pasar terbuka.
Berapa rentang harga 24 jam terakhir?
Magic USDC Generator berosilasi antara Rp0.11896444178658000 dan Rp0.17692147752876000, mencerminkan volatilitas harian.
Bagaimana perbandingan Magic USDC Generator dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?
Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp3.7824591747528000, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.
Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi MUG?
Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Solana Ecosystem,Solana Token-2022, serta momentum pengembangan di jaringan --.
Bagaimana perilaku MUG dalam berbagai kondisi pasar?
Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-19 08:14:46
|Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
|01-19 07:38:00
|Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
|01-18 14:28:43
|Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya
|01-17 23:48:56
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai $78,792 juta, terutama posisi short
|01-17 12:58:01
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.