Harga live Magic USDC Generator hari ini adalah 0.00000654 USD. Kapitalisasi pasar MUG adalah 6,159.33 USD. Lacak informasi harga aktual MUG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Magic USDC Generator hari ini adalah 0.00000654 USD. Kapitalisasi pasar MUG adalah 6,159.33 USD. Lacak informasi harga aktual MUG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MUG

Info Harga MUG

Penjelasan MUG

Situs Web Resmi MUG

Tokenomi MUG

Prakiraan Harga MUG

Logo Magic USDC Generator

Harga Magic USDC Generator (MUG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MUG ke USD:

--
----
-37.40%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Magic USDC Generator (MUG)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:50:29 (UTC+8)

Harga Magic USDC Generator Hari Ini

Harga live Magic USDC Generator (MUG) hari ini adalah $ 0.00000654, dengan perubahan 37.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MUG ke USD saat ini adalah $ 0.00000654 per MUG.

Magic USDC Generator saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,159.33, dengan suplai yang beredar 942.29M MUG. Selama 24 jam terakhir, MUG diperdagangkan antara $ 0.00000702 (low) dan $ 0.00001044 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0002232, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000221.

Dalam kinerja jangka pendek, MUG bergerak -12.49% dalam satu jam terakhir dan +147.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Magic USDC Generator (MUG)

$ 6.16K$ 6.16K

----

$ 6.24K$ 6.24K

942.29M 942.29M

954,344,353.3020756 954,344,353.3020756

Kapitalisasi Pasar Magic USDC Generator saat ini adalah $ 6.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MUG adalah 942.29M, dan total suplainya sebesar 954344353.3020756. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.24K.

Riwayat Harga Magic USDC Generator USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000702$ 0.00000702
Low 24 Jam
$ 0.00001044$ 0.00001044
High 24 Jam

$ 0.00000702$ 0.00000702

$ 0.00001044$ 0.00001044

$ 0.0002232$ 0.0002232

$ 0.00000221$ 0.00000221

-12.49%

-37.41%

+147.61%

+147.61%

Riwayat Harga Magic USDC Generator (MUG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Magic USDC Generator ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Magic USDC Generator ke USD adalah $ +0.0000121071.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Magic USDC Generator ke USD adalah $ +0.0000100586.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Magic USDC Generator ke USD adalah $ +0.0000031221485990325484.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-37.41%
30 Days$ +0.0000121071+185.13%
60 Hari$ +0.0000100586+153.80%
90 Hari$ +0.0000031221485990325484+91.35%

Prediksi Harga untuk Magic USDC Generator

Prediksi Harga Magic USDC Generator (MUG) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MUG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Magic USDC Generator (MUG) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Magic USDC Generator berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Magic USDC Generator yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MUG pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Magic USDC Generator.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Magic USDC Generator (MUG)

Situs Web Resmi

Tentang Magic USDC Generator

Berapa harga Magic USDC Generator saat ini?

Magic USDC Generator diperdagangkan pada Rp0.11083012098066000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -37.41% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat MUG?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp104379096.18651507000, MUG berada di peringkat #12100 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian Magic USDC Generator?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar MUG?

Terdapat 942287450.1919326 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

Magic USDC Generator berosilasi antara Rp0.11896444178658000 dan Rp0.17692147752876000, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan Magic USDC Generator dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp3.7824591747528000, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi MUG?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Solana Ecosystem,Solana Token-2022, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku MUG dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Magic USDC Generator

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:50:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Magic USDC Generator (MUG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-19 08:14:46Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya
01-17 23:48:56Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai $78,792 juta, terutama posisi short
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;

Jelajahi Magic USDC Generator Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.