Harga Magic USDC Generator Hari Ini

Harga live Magic USDC Generator (MUG) hari ini adalah $ 0.00000654, dengan perubahan 37.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MUG ke USD saat ini adalah $ 0.00000654 per MUG.

Magic USDC Generator saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,159.33, dengan suplai yang beredar 942.29M MUG. Selama 24 jam terakhir, MUG diperdagangkan antara $ 0.00000702 (low) dan $ 0.00001044 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0002232, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000221.

Dalam kinerja jangka pendek, MUG bergerak -12.49% dalam satu jam terakhir dan +147.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Magic USDC Generator (MUG)

Kapitalisasi Pasar $ 6.16K$ 6.16K $ 6.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Suplai Peredaran 942.29M 942.29M 942.29M Total Suplai 954,344,353.3020756 954,344,353.3020756 954,344,353.3020756

Kapitalisasi Pasar Magic USDC Generator saat ini adalah $ 6.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MUG adalah 942.29M, dan total suplainya sebesar 954344353.3020756. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.24K.