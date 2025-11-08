Harga MeAI Hari Ini

Harga live MeAI (MEAI) hari ini adalah $ 0.00006758, dengan perubahan 0.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEAI ke USD saat ini adalah $ 0.00006758 per MEAI.

MeAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,101.63, dengan suplai yang beredar 238.27M MEAI. Selama 24 jam terakhir, MEAI diperdagangkan antara $ 0.00006729 (low) dan $ 0.00007291 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01372413, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006729.

Dalam kinerja jangka pendek, MEAI bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -19.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MeAI (MEAI)

Kapitalisasi Pasar $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 64.23K$ 64.23K $ 64.23K Suplai Peredaran 238.27M 238.27M 238.27M Total Suplai 950,503,714.1692463 950,503,714.1692463 950,503,714.1692463

Kapitalisasi Pasar MeAI saat ini adalah $ 16.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEAI adalah 238.27M, dan total suplainya sebesar 950503714.1692463. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.23K.