Harga Meana Raptor (MRT)
--
--
0.00%
0.00%
Harga aktual Meana Raptor (MRT) adalah $0.00131239. Selama 24 jam terakhir, MRT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMRT adalah $ 0.01885595, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, MRT telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Meana Raptor saat ini adalah $ 1.31M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MRT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.31M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Meana Raptor ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Meana Raptor ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Meana Raptor ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Meana Raptor ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Hari
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 Hari
|$ 0
|--
Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of:
Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission.
$MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators.
Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor.
Memahami tokenomi Meana Raptor (MRT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MRT sekarang!
