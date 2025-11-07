BursaDEX+
Harga live Meana Raptor hari ini adalah 0.00131239 USD. Lacak informasi harga aktual MRT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MRT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Meana Raptor hari ini adalah 0.00131239 USD. Lacak informasi harga aktual MRT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MRT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MRT

Info Harga MRT

Penjelasan MRT

Situs Web Resmi MRT

Tokenomi MRT

Prakiraan Harga MRT

Logo Meana Raptor

Harga Meana Raptor (MRT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MRT ke USD:

$0.00131239
$0.00131239$0.00131239
0.00%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Meana Raptor (MRT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:47:11 (UTC+8)

Informasi Harga Meana Raptor (MRT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01885595
$ 0.01885595$ 0.01885595

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Harga aktual Meana Raptor (MRT) adalah $0.00131239. Selama 24 jam terakhir, MRT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMRT adalah $ 0.01885595, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MRT telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Meana Raptor (MRT)

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

--
----

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Meana Raptor saat ini adalah $ 1.31M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MRT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.31M.

Riwayat Harga Meana Raptor (MRT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Meana Raptor ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Meana Raptor ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Meana Raptor ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Meana Raptor ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0.00000000000.00%
60 Hari$ 0.00000000000.00%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Meana Raptor (MRT)

Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of:

Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission.

$MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators.

Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Meana Raptor (MRT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Meana Raptor (USD)

Berapa nilai Meana Raptor (MRT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Meana Raptor (MRT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Meana Raptor.

Cek prediksi harga Meana Raptor sekarang!

MRT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Meana Raptor (MRT)

Memahami tokenomi Meana Raptor (MRT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MRT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Meana Raptor (MRT)

Berapa nilai Meana Raptor (MRT) hari ini?
Harga live MRT dalam USD adalah 0.00131239 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MRT ke USD saat ini?
Harga MRT ke USD saat ini adalah $ 0.00131239. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Meana Raptor?
Kapitalisasi pasar MRT adalah $ 1.31M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MRT?
Suplai beredar MRT adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MRT?
MRT mencapai harga ATH sebesar 0.01885595 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MRT?
MRT mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan MRT?
Volume perdagangan 24 jam live MRT adalah -- USD.
Akankah harga MRT naik lebih tinggi tahun ini?
MRT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MRT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Meana Raptor (MRT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

