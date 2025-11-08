Harga Mei Solutions Hari Ini

Harga live Mei Solutions (MEI) hari ini adalah $ 0.00150138, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEI ke USD saat ini adalah $ 0.00150138 per MEI.

Mei Solutions saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,762.35, dengan suplai yang beredar 5.84M MEI. Selama 24 jam terakhir, MEI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.643024, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mei Solutions (MEI)

Kapitalisasi Pasar $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Suplai Peredaran 5.84M 5.84M 5.84M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Mei Solutions saat ini adalah $ 8.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEI adalah 5.84M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.50M.