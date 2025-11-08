Harga MetAIverse Hari Ini

Harga live MetAIverse (METAIVERSE) hari ini adalah $ 0.00000716, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi METAIVERSE ke USD saat ini adalah $ 0.00000716 per METAIVERSE.

MetAIverse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,145.77, dengan suplai yang beredar 998.66M METAIVERSE. Selama 24 jam terakhir, METAIVERSE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00266558, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000629.

Dalam kinerja jangka pendek, METAIVERSE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MetAIverse (METAIVERSE)

Kapitalisasi Pasar $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K Suplai Peredaran 998.66M 998.66M 998.66M Total Suplai 998,656,558.303833 998,656,558.303833 998,656,558.303833

Kapitalisasi Pasar MetAIverse saat ini adalah $ 7.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar METAIVERSE adalah 998.66M, dan total suplainya sebesar 998656558.303833. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.15K.