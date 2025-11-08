Harga microcap Hari Ini

Harga live microcap (MICROCAP) hari ini adalah $ 0.00000554, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MICROCAP ke USD saat ini adalah $ 0.00000554 per MICROCAP.

microcap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,537.44, dengan suplai yang beredar 999.60M MICROCAP. Selama 24 jam terakhir, MICROCAP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00028495, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000054.

Dalam kinerja jangka pendek, MICROCAP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar microcap (MICROCAP)

Kapitalisasi Pasar $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Suplai Peredaran 999.60M 999.60M 999.60M Total Suplai 999,598,469.326438 999,598,469.326438 999,598,469.326438

Kapitalisasi Pasar microcap saat ini adalah $ 5.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MICROCAP adalah 999.60M, dan total suplainya sebesar 999598469.326438. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.54K.