Harga Midnight Hari Ini

Harga live Midnight (NIGHT) hari ini adalah $ 0.00033208, dengan perubahan 1.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NIGHT ke USD saat ini adalah $ 0.00033208 per NIGHT.

Midnight saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 206,639, dengan suplai yang beredar 622.26M NIGHT. Selama 24 jam terakhir, NIGHT diperdagangkan antara $ 0.00033137 (low) dan $ 0.00033554 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01921941, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00013145.

Dalam kinerja jangka pendek, NIGHT bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +5.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Midnight (NIGHT)

Kapitalisasi Pasar $ 206.64K$ 206.64K $ 206.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 996.24K$ 996.24K $ 996.24K Suplai Peredaran 622.26M 622.26M 622.26M Total Suplai 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Midnight saat ini adalah $ 206.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NIGHT adalah 622.26M, dan total suplainya sebesar 3000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 996.24K.