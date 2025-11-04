Informasi Harga Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Harga Terendah $ 0.962388$ 0.962388 $ 0.962388 Perubahan Harga (1 Jam) -- Perubahan Harga (1 Hari) -- Perubahan Harga (7H) 0.00% Perubahan Harga (7H) 0.00%

Harga aktual Mineral Vault I Security Token (MNRL) adalah $0.996798. Selama 24 jam terakhir, MNRL diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMNRL adalah $ 1.008, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.962388.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MNRL telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Kapitalisasi Pasar $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Suplai Peredaran 1.63M 1.63M 1.63M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Mineral Vault I Security Token saat ini adalah $ 2.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MNRL adalah 1.63M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.97M.