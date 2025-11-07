Harga Mini GOUT Hari Ini

Harga live Mini GOUT (MINIGOUT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MINIGOUT ke USD saat ini adalah -- per MINIGOUT.

Mini GOUT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 161,945, dengan suplai yang beredar 555.00B MINIGOUT. Selama 24 jam terakhir, MINIGOUT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MINIGOUT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mini GOUT (MINIGOUT)

Kapitalisasi Pasar $ 161.95K$ 161.95K $ 161.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 161.95K$ 161.95K $ 161.95K Suplai Peredaran 555.00B 555.00B 555.00B Total Suplai 555,000,000,000.0 555,000,000,000.0 555,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Mini GOUT saat ini adalah $ 161.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MINIGOUT adalah 555.00B, dan total suplainya sebesar 555000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 161.95K.