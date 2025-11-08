Harga MintSwapToken Hari Ini

Harga live MintSwapToken (MST) hari ini adalah $ 0.00012675, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MST ke USD saat ini adalah $ 0.00012675 per MST.

MintSwapToken saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,928.15, dengan suplai yang beredar 70.49M MST. Selama 24 jam terakhir, MST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01026413, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003919.

Dalam kinerja jangka pendek, MST bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MintSwapToken (MST)

Kapitalisasi Pasar $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.68K$ 12.68K $ 12.68K Suplai Peredaran 70.49M 70.49M 70.49M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MintSwapToken saat ini adalah $ 8.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MST adalah 70.49M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.68K.