Harga Mirada AI Hari Ini

Harga live Mirada AI (MIRX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIRX ke USD saat ini adalah -- per MIRX.

Mirada AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,709.77, dengan suplai yang beredar 69.83M MIRX. Selama 24 jam terakhir, MIRX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01443, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MIRX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mirada AI (MIRX)

Kapitalisasi Pasar $ 5.71K$ 5.71K $ 5.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 80.81K$ 80.81K $ 80.81K Suplai Peredaran 69.83M 69.83M 69.83M Total Suplai 988,321,023.3187796 988,321,023.3187796 988,321,023.3187796

Kapitalisasi Pasar Mirada AI saat ini adalah $ 5.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIRX adalah 69.83M, dan total suplainya sebesar 988321023.3187796. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.81K.