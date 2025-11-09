Tokenomi Mixie (MIXIE)

Tokenomi Mixie (MIXIE)

Telusuri wawasan utama tentang Mixie (MIXIE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:48:57 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Mixie (MIXIE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Mixie (MIXIE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 352.83M
$ 352.83M$ 352.83M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M
All-Time High:
$ 0.085161
$ 0.085161$ 0.085161
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00352937
$ 0.00352937$ 0.00352937

Informasi Mixie (MIXIE)

MixieAI is a Web3-powered game creation platform that leverages artificial intelligence to assist users in designing gaming assets, environments, and full interactive experiences. Built for both creators and players, MixieAI integrates token farming, NFT utilities, and a collaborative AI engine to simplify the development of immersive, cross-platform games. It serves as both a creation tool and a community hub for gaming innovation.

Situs Web Resmi:
https://www.mixie.ai/

Tokenomi Mixie (MIXIE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Mixie (MIXIE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MIXIE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MIXIE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MIXIE, jelajahi harga live token MIXIE!

Prediksi Harga MIXIE

Ingin mengetahui arah MIXIE? Halaman prediksi harga MIXIE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi