Harga live MOANI hari ini adalah 0.00078996 USD. Lacak informasi harga aktual MOANI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MOANI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga MOANI (MOANI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MOANI ke USD:

$0.00079068
$0.00079068
-1.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live MOANI (MOANI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:49:11 (UTC+8)

Informasi Harga MOANI (MOANI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0007617
$ 0.0007617
Low 24 Jam
$ 0.00081418
$ 0.00081418
High 24 Jam

$ 0.0007617
$ 0.0007617

$ 0.00081418
$ 0.00081418

$ 0.00371014
$ 0.00371014

$ 0.0007617
$ 0.0007617

-0.37%

-1.21%

-32.78%

-32.78%

Harga aktual MOANI (MOANI) adalah $0.00078996. Selama 24 jam terakhir, MOANI diperdagangkan antara low $ 0.0007617 dan high $ 0.00081418, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMOANI adalah $ 0.00371014, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0007617.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MOANI telah berubah sebesar -0.37% selama 1 jam terakhir, -1.21% selama 24 jam, dan -32.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MOANI (MOANI)

$ 497.54K
$ 497.54K

--
--

$ 4.74M
$ 4.74M

629.83M
629.83M

6,000,000,000.0
6,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MOANI saat ini adalah $ 497.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOANI adalah 629.83M, dan total suplainya sebesar 6000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.74M.

Riwayat Harga MOANI (MOANI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga MOANI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MOANI ke USD adalah $ -0.0005631661.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MOANI ke USD adalah $ -0.0005863550.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MOANI ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.21%
30 Days$ -0.0005631661-71.29%
60 Hari$ -0.0005863550-74.22%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan MOANI (MOANI)

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.

MOANI Token

$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!

Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya MOANI (MOANI)

Prediksi Harga MOANI (USD)

Berapa nilai MOANI (MOANI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MOANI (MOANI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MOANI.

Cek prediksi harga MOANI sekarang!

MOANI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi MOANI (MOANI)

Memahami tokenomi MOANI (MOANI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MOANI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang MOANI (MOANI)

Berapa nilai MOANI (MOANI) hari ini?
Harga live MOANI dalam USD adalah 0.00078996 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MOANI ke USD saat ini?
Harga MOANI ke USD saat ini adalah $ 0.00078996. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MOANI?
Kapitalisasi pasar MOANI adalah $ 497.54K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MOANI?
Suplai beredar MOANI adalah 629.83M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MOANI?
MOANI mencapai harga ATH sebesar 0.00371014 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MOANI?
MOANI mencapai harga ATL 0.0007617 USD.
Berapa volume perdagangan MOANI?
Volume perdagangan 24 jam live MOANI adalah -- USD.
Akankah harga MOANI naik lebih tinggi tahun ini?
MOANI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MOANI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:49:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MOANI (MOANI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

