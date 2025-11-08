Harga Mobcat Hari Ini

Harga live Mobcat (MOB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOB ke USD saat ini adalah -- per MOB.

Mobcat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,046.29, dengan suplai yang beredar 999.86M MOB. Selama 24 jam terakhir, MOB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00433547, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mobcat (MOB)

Kapitalisasi Pasar $ 6.05K$ 6.05K $ 6.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.05K$ 6.05K $ 6.05K Suplai Peredaran 999.86M 999.86M 999.86M Total Suplai 999,858,026.463087 999,858,026.463087 999,858,026.463087

Kapitalisasi Pasar Mobcat saat ini adalah $ 6.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOB adalah 999.86M, dan total suplainya sebesar 999858026.463087. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.05K.