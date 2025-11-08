Harga MONET Hari Ini

Harga live MONET (MONET) hari ini adalah $ 0.00000727, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MONET ke USD saat ini adalah $ 0.00000727 per MONET.

MONET saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,266.45, dengan suplai yang beredar 998.85M MONET. Selama 24 jam terakhir, MONET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00015559, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000394.

Dalam kinerja jangka pendek, MONET bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MONET (MONET)

Kapitalisasi Pasar $ 7.27K$ 7.27K $ 7.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.27K$ 7.27K $ 7.27K Suplai Peredaran 998.85M 998.85M 998.85M Total Suplai 998,848,012.49373 998,848,012.49373 998,848,012.49373

