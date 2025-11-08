Harga MuxyAI Hari Ini

Harga live MuxyAI (MAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAI ke USD saat ini adalah -- per MAI.

MuxyAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,242, dengan suplai yang beredar 710.00M MAI. Selama 24 jam terakhir, MAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01913929, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MuxyAI (MAI)

Kapitalisasi Pasar $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K Suplai Peredaran 710.00M 710.00M 710.00M Total Suplai 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MuxyAI saat ini adalah $ 58.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAI adalah 710.00M, dan total suplainya sebesar 900000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.83K.