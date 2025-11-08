Harga Nameless Hari Ini

Harga live Nameless (NAME) hari ini adalah $ 0.00000624, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NAME ke USD saat ini adalah $ 0.00000624 per NAME.

Nameless saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,229.69, dengan suplai yang beredar 998.66M NAME. Selama 24 jam terakhir, NAME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00055939, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000458.

Dalam kinerja jangka pendek, NAME bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nameless (NAME)

Kapitalisasi Pasar $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Suplai Peredaran 998.66M 998.66M 998.66M Total Suplai 998,656,997.47193 998,656,997.47193 998,656,997.47193

