Harga live Native Decentralized Euro Protocol Share hari ini adalah 0.383564 USD. Lacak informasi harga aktual NDEPS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NDEPS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Harga Live 1 NDEPS ke USD:

$0.383564
0.00%1D
Grafik Harga Live Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:33:02 (UTC+8)

Informasi Harga Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.421108
$ 0.378649
0.00%

0.00%

Harga aktual Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) adalah $0.383564. Selama 24 jam terakhir, NDEPS diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNDEPS adalah $ 0.421108, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.378649.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NDEPS telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

$ 5.30M
--
$ 5.25M
13.69M
13,692,270.79099983
Kapitalisasi Pasar Native Decentralized Euro Protocol Share saat ini adalah $ 5.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NDEPS adalah 13.69M, dan total suplainya sebesar 13692270.79099983. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.25M.

Riwayat Harga Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Native Decentralized Euro Protocol Share ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Native Decentralized Euro Protocol Share ke USD adalah $ -0.0046588834.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Native Decentralized Euro Protocol Share ke USD adalah $ +0.0026271832.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Native Decentralized Euro Protocol Share ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0046588834-1.21%
60 Hari$ +0.0026271832+0.68%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Prediksi Harga Native Decentralized Euro Protocol Share (USD)

Berapa nilai Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Native Decentralized Euro Protocol Share.

Cek prediksi harga Native Decentralized Euro Protocol Share sekarang!

NDEPS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Memahami tokenomi Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NDEPS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Berapa nilai Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) hari ini?
Harga live NDEPS dalam USD adalah 0.383564 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NDEPS ke USD saat ini?
Harga NDEPS ke USD saat ini adalah $ 0.383564. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Native Decentralized Euro Protocol Share?
Kapitalisasi pasar NDEPS adalah $ 5.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NDEPS?
Suplai beredar NDEPS adalah 13.69M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NDEPS?
NDEPS mencapai harga ATH sebesar 0.421108 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NDEPS?
NDEPS mencapai harga ATL 0.378649 USD.
Berapa volume perdagangan NDEPS?
Volume perdagangan 24 jam live NDEPS adalah -- USD.
Akankah harga NDEPS naik lebih tinggi tahun ini?
NDEPS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NDEPS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:33:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

