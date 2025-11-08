Harga Nebula Hari Ini

Harga live Nebula (NEB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEB ke USD saat ini adalah -- per NEB.

Nebula saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,205.55, dengan suplai yang beredar 997.26M NEB. Selama 24 jam terakhir, NEB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NEB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nebula (NEB)

Kapitalisasi Pasar $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Suplai Peredaran 997.26M 997.26M 997.26M Total Suplai 997,259,767.57845 997,259,767.57845 997,259,767.57845

Kapitalisasi Pasar Nebula saat ini adalah $ 6.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEB adalah 997.26M, dan total suplainya sebesar 997259767.57845. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.21K.