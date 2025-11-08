Harga NESHUDO Hari Ini

Harga live NESHUDO (NESHUDO) hari ini adalah $ 0.0000126, dengan perubahan 6.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NESHUDO ke USD saat ini adalah $ 0.0000126 per NESHUDO.

NESHUDO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,600.03, dengan suplai yang beredar 999.96M NESHUDO. Selama 24 jam terakhir, NESHUDO diperdagangkan antara $ 0.00001149 (low) dan $ 0.00001264 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00006129, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001038.

Dalam kinerja jangka pendek, NESHUDO bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan -12.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NESHUDO (NESHUDO)

Kapitalisasi Pasar $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,958,321.210567 999,958,321.210567 999,958,321.210567

Kapitalisasi Pasar NESHUDO saat ini adalah $ 12.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NESHUDO adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999958321.210567. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.60K.