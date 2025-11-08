Harga Never Go Full Hari Ini

Harga live Never Go Full (RETARD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RETARD ke USD saat ini adalah -- per RETARD.

Never Go Full saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,637.59, dengan suplai yang beredar 99.89B RETARD. Selama 24 jam terakhir, RETARD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000414, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RETARD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Never Go Full (RETARD)

Kapitalisasi Pasar $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Suplai Peredaran 99.89B 99.89B 99.89B Total Suplai 99,890,831,724.3269 99,890,831,724.3269 99,890,831,724.3269

Kapitalisasi Pasar Never Go Full saat ini adalah $ 10.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RETARD adalah 99.89B, dan total suplainya sebesar 99890831724.3269. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.64K.