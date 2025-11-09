Tokenomi Never Go Full (RETARD)

Telusuri wawasan utama tentang Never Go Full (RETARD), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:45:35 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Never Go Full (RETARD)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Never Go Full (RETARD), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 10.64K
Total Suplai:
$ 99.89B
Suplai yang Beredar:
$ 99.89B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 10.64K
All-Time High:
$ 0.00000414
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Never Go Full (RETARD)

The $Retard ticker was given to the degens on crypto tiwtter when a term used from the movie Tropic Thunder was brought to life “Never Go Full Retard”.

The term retard is used a lot in the meme coin space, a lot of degenerates in the trenches aping aimlessly - “Retard”

We rebranded the ticker to make it a fun meme for all the degens in the trenches trying to find a cup, community but instead we gave birth to the “Retard Cabal” - Alpha for the retards lol

When the chart is pumping we may go full retard but in the mean time we will give out the advice to these degens as they join the RETARD CABAL - NEVER GO FULL RETARD.

Situs Web Resmi:
https://retardcabal.com/

Tokenomi Never Go Full (RETARD): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Never Go Full (RETARD) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token RETARD yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token RETARD yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi RETARD, jelajahi harga live token RETARD!

Prediksi Harga RETARD

Ingin mengetahui arah RETARD? Halaman prediksi harga RETARD kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

