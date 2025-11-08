Harga NeverPay Hari Ini

Harga live NeverPay (NPAY) hari ini adalah $ 0.00000956, dengan perubahan 7.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NPAY ke USD saat ini adalah $ 0.00000956 per NPAY.

NeverPay saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,194.6, dengan suplai yang beredar 998.99M NPAY. Selama 24 jam terakhir, NPAY diperdagangkan antara $ 0.00000875 (low) dan $ 0.00000922 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00016098, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000872.

Dalam kinerja jangka pendek, NPAY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NeverPay (NPAY)

Kapitalisasi Pasar $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K Suplai Peredaran 998.99M 998.99M 998.99M Total Suplai 998,989,574.099795 998,989,574.099795 998,989,574.099795

