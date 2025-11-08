Harga New York Hari Ini

Harga live New York (NYC) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NYC ke USD saat ini adalah -- per NYC.

New York saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,390.04, dengan suplai yang beredar 999.22M NYC. Selama 24 jam terakhir, NYC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NYC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar New York (NYC)

Kapitalisasi Pasar $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K Suplai Peredaran 999.22M 999.22M 999.22M Total Suplai 999,216,736.783062 999,216,736.783062 999,216,736.783062

Kapitalisasi Pasar New York saat ini adalah $ 16.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NYC adalah 999.22M, dan total suplainya sebesar 999216736.783062. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.39K.