Harga Ninja Pump Hari Ini

Harga live Ninja Pump (NINJAPUMP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NINJAPUMP ke USD saat ini adalah -- per NINJAPUMP.

Ninja Pump saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,294.04, dengan suplai yang beredar 999.79M NINJAPUMP. Selama 24 jam terakhir, NINJAPUMP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NINJAPUMP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ninja Pump (NINJAPUMP)

Kapitalisasi Pasar $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K Suplai Peredaran 999.79M 999.79M 999.79M Total Suplai 999,787,949.87557 999,787,949.87557 999,787,949.87557

Kapitalisasi Pasar Ninja Pump saat ini adalah $ 12.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NINJAPUMP adalah 999.79M, dan total suplainya sebesar 999787949.87557. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.29K.