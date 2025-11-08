Harga NOI Token Hari Ini

Harga live NOI Token (NOI) hari ini adalah $ 0.0000435, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOI ke USD saat ini adalah $ 0.0000435 per NOI.

NOI Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,535.91, dengan suplai yang beredar 380.12M NOI. Selama 24 jam terakhir, NOI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00104937, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002441.

Dalam kinerja jangka pendek, NOI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NOI Token (NOI)

Kapitalisasi Pasar $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Suplai Peredaran 380.12M 380.12M 380.12M Total Suplai 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

Kapitalisasi Pasar NOI Token saat ini adalah $ 16.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOI adalah 380.12M, dan total suplainya sebesar 380124553.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.54K.