Harga NOME Hari Ini

Harga live NOME (NOME) hari ini adalah $ 0.0015935, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOME ke USD saat ini adalah $ 0.0015935 per NOME.

NOME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,461.31, dengan suplai yang beredar 6.57M NOME. Selama 24 jam terakhir, NOME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.092531, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00159336.

Dalam kinerja jangka pendek, NOME bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NOME (NOME)

Kapitalisasi Pasar $ 10.46K$ 10.46K $ 10.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.92K$ 19.92K $ 19.92K Suplai Peredaran 6.57M 6.57M 6.57M Total Suplai 12,500,000.0 12,500,000.0 12,500,000.0

Kapitalisasi Pasar NOME saat ini adalah $ 10.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOME adalah 6.57M, dan total suplainya sebesar 12500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.92K.