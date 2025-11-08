Harga NOTDOG Hari Ini

Harga live NOTDOG (NOTDOG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOTDOG ke USD saat ini adalah -- per NOTDOG.

NOTDOG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,956.37, dengan suplai yang beredar 100.00B NOTDOG. Selama 24 jam terakhir, NOTDOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.000043, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NOTDOG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NOTDOG (NOTDOG)

Kapitalisasi Pasar $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 99,999,998,266.51 99,999,998,266.51 99,999,998,266.51

