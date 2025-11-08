Harga Nukey Hari Ini

Harga live Nukey (NUKEY) hari ini adalah $ 0.00000753, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NUKEY ke USD saat ini adalah $ 0.00000753 per NUKEY.

Nukey saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,533.99, dengan suplai yang beredar 999.97M NUKEY. Selama 24 jam terakhir, NUKEY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00035705, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000528.

Dalam kinerja jangka pendek, NUKEY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nukey (NUKEY)

Kapitalisasi Pasar $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,971,376.0 999,971,376.0 999,971,376.0

