Harga Oia Oia Cat Hari Ini

Harga live Oia Oia Cat (OIACAT) hari ini adalah $ 0.00000637, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OIACAT ke USD saat ini adalah $ 0.00000637 per OIACAT.

Oia Oia Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,366.69, dengan suplai yang beredar 998.75M OIACAT. Selama 24 jam terakhir, OIACAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00034991, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000477.

Dalam kinerja jangka pendek, OIACAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Oia Oia Cat (OIACAT)

Kapitalisasi Pasar $ 6.37K$ 6.37K $ 6.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.37K$ 6.37K $ 6.37K Suplai Peredaran 998.75M 998.75M 998.75M Total Suplai 998,747,455.982197 998,747,455.982197 998,747,455.982197

Kapitalisasi Pasar Oia Oia Cat saat ini adalah $ 6.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OIACAT adalah 998.75M, dan total suplainya sebesar 998747455.982197. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.37K.