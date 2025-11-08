Harga OKX Mascot Hari Ini

Harga live OKX Mascot (WALLY) hari ini adalah $ 0.00000539, dengan perubahan 7.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WALLY ke USD saat ini adalah $ 0.00000539 per WALLY.

OKX Mascot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,394.64, dengan suplai yang beredar 999.97M WALLY. Selama 24 jam terakhir, WALLY diperdagangkan antara $ 0.00000492 (low) dan $ 0.00000546 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00780088, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000492.

Dalam kinerja jangka pendek, WALLY bergerak +0.29% dalam satu jam terakhir dan -12.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OKX Mascot (WALLY)

Kapitalisasi Pasar $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,970,448.449221 999,970,448.449221 999,970,448.449221

Kapitalisasi Pasar OKX Mascot saat ini adalah $ 5.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WALLY adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999970448.449221. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.39K.