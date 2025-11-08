Harga Onboarding Hari Ini

Harga live Onboarding (ONBOARDING) hari ini adalah $ 0.00000658, dengan perubahan 3.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ONBOARDING ke USD saat ini adalah $ 0.00000658 per ONBOARDING.

Onboarding saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,533.88, dengan suplai yang beredar 992.88M ONBOARDING. Selama 24 jam terakhir, ONBOARDING diperdagangkan antara $ 0.00000634 (low) dan $ 0.00000634 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00166146, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000599.

Dalam kinerja jangka pendek, ONBOARDING bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Onboarding (ONBOARDING)

Kapitalisasi Pasar $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Suplai Peredaran 992.88M 992.88M 992.88M Total Suplai 992,879,039.666511 992,879,039.666511 992,879,039.666511

Kapitalisasi Pasar Onboarding saat ini adalah $ 6.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ONBOARDING adalah 992.88M, dan total suplainya sebesar 992879039.666511. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.53K.