Harga Onecoin Hari Ini

Harga live Onecoin (ONECOIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ONECOIN ke USD saat ini adalah -- per ONECOIN.

Onecoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,471.93, dengan suplai yang beredar 999.42M ONECOIN. Selama 24 jam terakhir, ONECOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ONECOIN bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan -21.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Onecoin (ONECOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K Suplai Peredaran 999.42M 999.42M 999.42M Total Suplai 999,418,898.51968 999,418,898.51968 999,418,898.51968

Kapitalisasi Pasar Onecoin saat ini adalah $ 6.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ONECOIN adalah 999.42M, dan total suplainya sebesar 999418898.51968. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.47K.