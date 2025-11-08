Harga Open Dollar Hari Ini

Harga live Open Dollar (OD) hari ini adalah $ 2.19, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OD ke USD saat ini adalah $ 2.19 per OD.

Open Dollar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,646, dengan suplai yang beredar 10.78K OD. Selama 24 jam terakhir, OD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.19, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.878488.

Dalam kinerja jangka pendek, OD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Open Dollar (OD)

Kapitalisasi Pasar $ 23.65K$ 23.65K $ 23.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.65K$ 23.65K $ 23.65K Suplai Peredaran 10.78K 10.78K 10.78K Total Suplai 10,781.9634708327 10,781.9634708327 10,781.9634708327

Kapitalisasi Pasar Open Dollar saat ini adalah $ 23.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OD adalah 10.78K, dan total suplainya sebesar 10781.9634708327. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.65K.