Harga Pavise Hari Ini

Harga live Pavise (PAVISE) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PAVISE ke USD saat ini adalah -- per PAVISE.

Pavise saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,098.65, dengan suplai yang beredar 999.40M PAVISE. Selama 24 jam terakhir, PAVISE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PAVISE bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -30.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pavise (PAVISE)

Kapitalisasi Pasar $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K Suplai Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Total Suplai 999,398,571.732672 999,398,571.732672 999,398,571.732672

Kapitalisasi Pasar Pavise saat ini adalah $ 9.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PAVISE adalah 999.40M, dan total suplainya sebesar 999398571.732672. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.10K.