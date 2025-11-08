Harga PEPELOCO Hari Ini

Harga live PEPELOCO (PEPELOCO) hari ini adalah $ 0.00000829, dengan perubahan 8.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEPELOCO ke USD saat ini adalah $ 0.00000829 per PEPELOCO.

PEPELOCO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,269.15, dengan suplai yang beredar 1000.00M PEPELOCO. Selama 24 jam terakhir, PEPELOCO diperdagangkan antara $ 0.0000076 (low) dan $ 0.00000909 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00009865, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000076.

Dalam kinerja jangka pendek, PEPELOCO bergerak +2.58% dalam satu jam terakhir dan -88.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PEPELOCO (PEPELOCO)

Kapitalisasi Pasar $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,280.043312 999,999,280.043312 999,999,280.043312

Kapitalisasi Pasar PEPELOCO saat ini adalah $ 8.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEPELOCO adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999280.043312. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.27K.