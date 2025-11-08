Harga PEPIG Hari Ini

Harga live PEPIG (PEPIG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEPIG ke USD saat ini adalah -- per PEPIG.

PEPIG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,214.45, dengan suplai yang beredar 1.00B PEPIG. Selama 24 jam terakhir, PEPIG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00139561, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PEPIG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PEPIG (PEPIG)

Kapitalisasi Pasar $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PEPIG saat ini adalah $ 11.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEPIG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.21K.