Harga Phonon DAO Hari Ini

Harga live Phonon DAO (PHONON) hari ini adalah $ 0.00000329, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PHONON ke USD saat ini adalah $ 0.00000329 per PHONON.

Phonon DAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,621, dengan suplai yang beredar 7.17B PHONON. Selama 24 jam terakhir, PHONON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01391468, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000322.

Dalam kinerja jangka pendek, PHONON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Phonon DAO (PHONON)

Kapitalisasi Pasar $ 23.62K$ 23.62K $ 23.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.93K$ 32.93K $ 32.93K Suplai Peredaran 7.17B 7.17B 7.17B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Phonon DAO saat ini adalah $ 23.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PHONON adalah 7.17B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.93K.