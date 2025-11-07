Harga Plastiks Hari Ini

Harga live Plastiks (PLASTIK) hari ini adalah $ 0.00041851, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLASTIK ke USD saat ini adalah $ 0.00041851 per PLASTIK.

Plastiks saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 196,813, dengan suplai yang beredar 470.26M PLASTIK. Selama 24 jam terakhir, PLASTIK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.260756, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00019992.

Dalam kinerja jangka pendek, PLASTIK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Plastiks (PLASTIK)

Kapitalisasi Pasar $ 196.81K$ 196.81K $ 196.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 418.52K$ 418.52K $ 418.52K Suplai Peredaran 470.26M 470.26M 470.26M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Plastiks saat ini adalah $ 196.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLASTIK adalah 470.26M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 418.52K.